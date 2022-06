Donnarumma sbotta nel post partita: la replica della giornalista

Gigio Donnarumma è tornato a far discutere, stavolta per un’uscita fuori dal campo: dopo il botta e risposta nel postpartita, arriva la replica

Serata nerissima per l’Italia, che cade addirittura 5-2 in casa della Germania. Per la seconda volta in questa finestra finale per le nazionali, la squadra di Roberto Mancini perde malamente ed esce con le ossa rotte al 90′. Era già successo due settimane fa contro l’Argentina a Wembley, è accaduto anche a Moenchengladbach.

Cinque gol che hanno evidenziato errori grossolani di tanti giocatori, tra cui quello di Gigio Donnarumma, che è tornato al centro delle polemiche. L’ex portiere del Milan è reduce da una stagione particolare, dove ha avuto alti e bassi tra PSG e Nazionale. L’errore in Champions col Real che ha dato il via alla rimonta spagnola, anche col probabile fallo di Benzema, ma anche in campionato con l’OM e un paio di errori in azzurro. L’alternanza con Keylor Navas, poi, di certo non ha fatto troppo piacere né a lui né al costaricano. Mettendo comunque spesso in luce anche le sue enormi doti tra i pali. Tornando alla Nazionale, però, ieri dopo il pesante ko con la Germania il classe ’99 si è presentato davanti alle telecamere.

Donnarumma nervoso nell’intervista dopo Germania-Italia: la giornalista commenta su Twitter

Donnarumma ha parlato della partita, poi la giornalista di ‘Rai Sport’ Tiziana Alla ha chiesto un pensiero al giocatore riguardo l’errore grossolano con i piedi che ha portato al quinto gol della Germania: “Non è la prima volta che ti capita”. Allora l’estremo difensore azzurro non l’ha presa bene e ha mostrato forse un po’ di nervosismo. Su Twitter se n’è parlato parecchio, in tanti hanno espresso solidarietà all’inviata Rai, come Sandro Piccinini: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”.

La stessa giornalista ha risposto al tweet del noto telecronista: “Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle”. Un’altra serata complicata per Donnarumma – dopo il faccia a faccia con un tifoso di tre giorni fa – che inevitabilmente porterà degli strascichi.