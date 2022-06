Doppio colpo italo-brasiliano per il Monza: Galliani subito scatenato

Il Monza pronto al doppio colpo italo-brasiliano: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani preparano due acquisti importanti

Silvio Berlusconi ha promesso di fare le cose in grande per il suo Monza. Adriano Galliani è a lavoro per rendere la squadra il più competitiva possibile.

Non si lotterà per lo Scudetto, come auspicato dal suo presidente, ma l’obiettivo sarà quello di stare nella parte sinistra della classifica. Servono chiaramente colpi di livello. I nomi sul taccuino, come raccontato, sono davvero diversi: da Belotti, passando per Sensi e Pinamonti. Vi abbiamo parlato anche di Cragno.

L’idea di portare l’estremo difensore in Brianza è concreta e trova conferme: il Monza starebbe addirittura pensando di mettere a segno il doppio colpo.

Oltre all’estremo difensore della Nazionale si pensa, infatti, a Joao Pedro. Sull’attaccante c’è da tempo il Torino ma Galliani potrebbe anticipare Cairo, mettendo sul piatto i 7 milioni di euro richiesti da Giulini per lasciar andare il proprio giocatore. Domani un incontro tra le parti sarà utile per capire se l’affare potrà subito andare in porto.