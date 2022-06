“Ma in che senso?”: Mancini sotto accusa, la scelta fa discutere

Italia sotto contro la Germania e la sostituzione durante il primo tempo voluta da Mancini fa discutere: mossa a sorpresa

L’Italia di Roberto Mancini ha chiuso il primo tempo sotto di due gol in casa della Germania. Gli azzurri sono apparsi spesso in balia degli avversari che hanno avuto più di un’occasione per rendere più pesante il passivo.

Prestazione diversa dalle ultime messe in campo dalla Nazionale e che ha spinto il commissario tecnico a correre ai ripari senza aspettare l’intervallo. Così a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Mancini ha fatto la sua prima sostituzione: fuori un attaccante (Politano), dentro un difensore (Felipe Luiz).

Una scelta che ha fatto molto discutere i tifosi: su Twitter i commenti si sono sprecati con tanti appassionati che hanno mostrato incredulità per la scelta fatta dal commissario tecnico. ‘Ma come, siamo in svantaggio e mettiamo un difensore?’ la sintesi del pensiero dominante sui social.

Ecco alcuni tweet:

Cioè tra RaspASSdori e Gnonto leva Politano?? — Cla🌹 (@chillyjvmesfc) June 14, 2022

La difesa fa pena e cambia Politano 😂 — Mar (@Mar__J05) June 14, 2022