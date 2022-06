Tracollo Italia, scoppia il caos: “Mancini si dimette stasera”

Tracollo dell’Italia in casa contro la Germania e scoppia il caos: tifosi scatenati contro Mancini, è bufera

Tracollo totale. L’Italia contro la Germania prende cinque gol e perde quelle poche sicurezze che era riuscita a costruirsi dopo il disastro mondiale. Per gli azzurri la trasferta in terra tedesca si è rivelata ancora peggiore del ko con la Macedonia. Mai in partita, la Nazionale ha dimostrato tutti i suoi limiti: da quelli di squadra a quelli singoli.

Sotto accusa anche le scelte di Mancini che, secondo molti tifosi, ha esagerato con gli esperimenti in una partita pur sempre ufficiale. Il risultato è una vera e propria alzata di scudi sui social contro il commissario tecnico. Tante le critiche dirette a Mancini per le sue scelte, giudicate avventate, ma anche per la sua decisione di non lasciare la panchina dell’Italia dopo il flop con la Macedonia.

Tanti chiedono l’addio del commissario tecnico, qualcuno si spinge a chiedere le dimissioni immediate già questa sera al termine del match. Una partita che la squadra azzurra farà fatica a dimenticare e che dovrà servire anche a Mancini per riflettere sul futuro della Nazionale.

Ecco alcuni tweet:

Per caso ho messo #GermaniaItalia e mi domando come sia possibile che #Mancini sia ancora commissario tecnico. — Giada 📸 (@GiadaFlamini) June 14, 2022

Comunque inutile che ci giriamo attorno, oltre a non avere giocatori forti in attacco, Mancini non sa manco cosa sia la fase offensiva.

ZERO TOTALE — Mandate un messaggio a Hakan (@PiattiThaiMax) June 14, 2022