DIRETTA Qualificazioni Under 21, Italia-Irlanda | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Del Duca’ tra l’Italia Under 21 di Nicolato e l’Irlanda di Crawford in tempo reale

L’Italia Under 21 ospita i pari età dell’Irlanda ad Ascoli nella gara che chiude il gruppo F di qualificazioni agli Europei di categoria, decisiva per l’assegnazione del primo posto che vale il pass diretto per il torneo in programma in Romania e Georgia nel 2023.

Reduci dal pareggio in Svezia, gli Azzurrini di Nicolato si aggiudicano il girone e la qualificazione in caso di vittoria ma anche di pareggio. Dall’altro lato, invece, i ‘Boys in Green’ di Crawford sono costretti a vincere per operare il sorpasso in classifica ed evitare di dover fare gli spareggi. All’andata l’Italia si impose con il risultato di 2-0. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Del Duca’ in tempo reale.

Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Cambiaso, Pirola, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Cambiaghi, Pellegri, Vignato. CT Nicolato

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O’Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Kayode. CT Crawford

CLASSIFICA: Italia (9) punti 21, Irlanda (9) 19, Svezia (10) 18, Bosnia (10) 11, Montenegro (10) 11, Lussemburgo (10) 1.