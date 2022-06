Cessione clamorosa: “La Juventus non perde nulla”

In casa Juventus, in attesa della definizione della trattativa con Paul Pogba, si parla anche di cessioni importanti

Non solo acquisti per la Juventus. Paul Pogba, nonostante le insidie degli ultimi giorni targate Paris Saint-Germain, che non hanno trovato conferma, si avvicina a grandi passi al ritorno in bianconero.

Nel frattempo, si attende la risposta definitiva di Angel Di Maria per quella che sta diventando una vera e propria telenovela, col Barcellona sullo sfondo. Ma, come detto, iniziano a circolare con insistenza anche le voci su un possibile addio eccellente nella sessione di calciomercato che prenderà il via il 1 luglio prossimo. Stiamo parlando di Matthijs de Ligt, centrale olandese arrivato tre estati fa a Torino.

Le parole dell’olandese hanno spaventato i tifosi (“Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Il quarto posto consecutivo per due volte non basta, anche la Juventus lo sa”). E, per quanto riguarda il rinnovo, esiste una distanza abbastanza importante tra l’entourage del 22enne ex Ajax e la Juventus, come raccontato dalla nostra redazione.

“La Juve non perde nulla senza de Ligt”: la sentenza di Franchi

Sulla questione, è intervenuto il giornalista Massimo Franchi: “Per me, la Juve non perde nulla se va via de Ligt – le sue parole a ‘Radio Radio – Era un difensore formidabile, uno dei migliori del mondo, all’Ajax. Quel giocatore, nel corso dei tre anni, lo abbiamo visto 7-8 volte massimo. Ha un contratto fino al 2024, partendo da 8 per arrivare a 12 milioni d’ingaggio. Per me può partire tranquillamente. Non ci saranno problemi, ci sono giocatori molto più forti di lui“. Di parere completamente opposto il giornalista Tony Damascelli: “Sono all’opposizione rispetto alle parole di Franchi. Averne di de Ligt, gli darei la fascia di capitano se fossi l’allenatore della Juventus. Altro che Bonucci“.