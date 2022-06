Decisione presa: arriva Luis Suarez a parametro zero

Luis Suarez rappresenta una grande occasione di calciomercato essendo in scadenza a fine giugno. Nelle ultime ore è stato riaccostato alla Juventus

Non ci sono dubbi, Luis Suarez è una delle grandi ‘occasioni’ che offre al momento il calciomercato. Una grande occasione a zero, visto che fra due settimane terminerà il suo contratto con l’Atletico Madrid. E i ‘Colchoneros’ non sembrano intenzionati a rinnovarglielo.

Nelle ultime ore il 35enne uruguaiano è stato riaccostato alla Juventus, come noto alla ricerca di una valida alternativa a Dusan Vlahovic. I bianconeri cercano un profilo di esperienza e così ecco rispuntare il bomber nativo di Salto, il cui nome – per la verità – è emerso di recente pure per la Fiorentina. Mesi fa anche per l’Inter… Staremo a vedere dove sarà il futuro di Suarez, oggi vincitore del sondaggio Twitter di Calciomercato.it.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Con #Belotti e #Mertens sempre più lontani dal rinnovo, aumentano i bomber senza contratto. Chi vorreste nella vostra squadra a parametro zero? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 14, 2022

Ai nostri follower abbiamo chiesto chi, tra gli attuali bomber in scadenza di contratto, vorrebbero nella propria squadra. E la scelta è ricaduta proprio su Suarez (35,2% dei voti), uno che in carriera ha messo a segno ben 509 gol compresi quella della ‘Celeste. Alle sue spalle il connazionale e vecchia conoscenza del nostro calcio, Edinson Cavani, terzo Dries Mertens, quarto e ultimo Belotti col restante 17,1%.