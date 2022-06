Due colpi dopo Pogba: arrivano Kounde e Dembele

Nuove indiscrezioni su Paul Pogba e non solo: nel mirino del tecnico ci sarebbero anche Kounde e Dembele. Tutti i dettagli e l’indiscrezione dalla Spagna

È entrato definitivamente nel vivo il calciomercato estivo con le prime ufficialità da parte dei top club europei, da Tchouameni a Haaland e Darwin Nunez.

Si profilano tempi più lunghi, invece, per le big italiane. L’Inter aspetta Dybala, il Milan Origi e Renato Sanchez, la Juventus il ritorno di Paul Pogba. Un colpo messo in dubbio negli ultimi giorni dopo l’indiscrezione che aveva dato Zidane come prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. Nelle ore successiva sono arrivate smentite, ma la panchina del PSG è diventata un ‘giallo’ e il tecnico francese ex Real Madrid non sembra ancora fuori dai giochi.

Calciomercato Juventus, c’è ancora l’ombra di Zidane su Pogba

Il giornalista Eduardo Inda, a ‘El Chiringuito de Jugones’, ha dato Zidane ancora favorito per la panchina dei parigini davanti a Galtier. Il francese vorrebbe garanzie e tre colpi immediati, tra cui Paul Pogba. Queste le parole di Inda: “Zidane può andare al PSG perché l’emiro del Qatar, che è quello in carica, ha detto che lo vuole, sopra ogni cosa. Nonostante Luis Campos voglia Galtier, del Nizza, l’ex giocatore del Real Madrid è il favorito. Zidane chiederà al PSG tre giocatori. Uno è Dembélé, un altro Pogba e il terzo è Koundé“. C’è anche l’ex Juventus nella lista di Zidane. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.