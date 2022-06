Juventus, non solo Koulibaly: doppio assalto al Napoli

La Juventus torna a guardare con grande interesse in casa Napoli, non c’è solo Koulibaly nel radar ma anche un altro big di Spalletti

Futuro in bilico per molti protagonisti del Napoli, gli addii di Insigne e Ghoulam potrebbero non essere gli unici di un certo peso tra i partenopei. Appare decisamente vicino ai saluti anche il recordman Dries Mertens, ma sono numerose le situazioni ancora da definire, con casi che possono farsi sempre più spinosi.

Le attenzioni si concentrano in particolare su Kalidou Koulibaly, colonna difensiva di cui Spalletti non vorrebbe privarsi. Ma resta distanza tra le richieste del senegalese e la proposta del Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Uno scenario che interessa molto alla Juventus, anche se come raccontato da Calciomercato.it la richiesta del Napoli per Koulibaly in tal caso supererebbe di molto i 40 milioni. Nel caso in cui non si trovasse un accordo per il prolungamento o una squadra che accontentasse le richieste di De Laurentiis, la permanenza di Koulibaly fino a scadenza non sarebbe affatto da escludere. Juventus che però guarda anche a un altro giocatore azzurro, che vive una situazione simile a quella del difensore.

Juventus, oltre Koulibaly intriga anche Fabian Ruiz: gli scenari

Si tratta di Fabian Ruiz, anche lui in scadenza nel 2023 e al momento con un rinnovo di contratto che appare lontano. Lo spagnolo sogna il ritorno nella Liga, ma la Juventus inizia a pensarci seriamente, come spiegato da ‘Tuttosport’. Si tratta di un giocatore gradito ad Allegri, che potrebbe essere schierato in diverse posizioni a centrocampo per dare qualità alla manovra. Da capire come si svilupperà la situazione in casa Napoli e quali saranno gli effettivi margini di manovra.