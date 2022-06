Addio Serie A: Monchi lo soffia alla Juventus

Il Siviglia irrompe sul mercato e compromette i piani della Juventus

In attesa di annunciare i primi botti estivi, la Juventus prosegue silenziosamente il suo lavoro sul mercato. In una fase in cui tutti i riflettori sono comprensibilmente puntanti sul clamoroso ritorno di Paul Pogba a Torino e sull’estenuante trattativa con Di Maria, la dirigenza bianconera sta osservando anche altri obiettivi.

L’addio di Giorgio Chiellini in difesa, ad esempio, ha acceso un campanello d’allarme nella retroguardia bianconera. Vero che la Juventus ha già ingaggiato lo scorso gennaio un ottimo prospetto come Federico Gatti, confermato peraltro nella prova espressa in Nazionale, ma allo stesso tempo Allegri si aspetta almeno un altro centrale di livello.

Nell’ultima stagione la condizione fisica di Bonucci è stata calante rispetto ad altre annate, per cui i dirigenti bianconeri potrebbero muoversi per un potenziale titolare preferibilmente di piede mancino. Identikit che ricade perfettamente sul nome di Benoit Badiashile, centrale francese da tempo nel mirino della società juventina.

Calciomercato Juventus, sorpasso del Siviglia per Badiashile

Come scritto in Francia da ‘RMC Sport’, l’interesse della Juventus nei confronti del centrale del Monaco è ancora vivo. Nelle ultime ore, però, si è registrato un netto sorpasso da parte del Siviglia di Monchi, alla ricerca di un sostituto all’altezza di Diego Carlos, passato all’Aston Villa a titolo definitivo.

Il club andaluso sembrerebbe far sul serio, soprattutto perché l’eventuale arrivo di Badiashile potrebbe convincere il connazionale Jules Koundé a resistere ai tanti assalti di mercato e rimanere al Siviglia. Un’operazione guidata dall’ex ds della Roma, in questo momento in vantaggio sulla concorrenza della Juventus.