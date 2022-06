Tre offerte da 50 milioni: “Una è della Juventus”

La dirigenza della Juventus sarebbe sulle tracce di un altro big di livello internazionale. La richiesta del top club: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Sono settimane già caldissime in casa Juventus sul fronte calciomercato. In attesa di Pogba, la dirigenza bianconera è impegnata su numerosi fronti, tra entrate e uscite.

Come raccontato da Calciomercato.it, sta avanzando anche il nome di Gabriel Jesus: l’agente del brasiliano, Marcello Pettinati, nelle prossime ore arriverà in Europa. Tappa obbligatoria a Londra, con l’Arsenal che resta in vantaggio. Jesus, attraverso il suo entourage, avanzerà una prima richiesta d’ingaggio di 10 milioni di euro. La possibilità che Pettinati incontri anche la Juventus, però, è concreta: non c’è ancora un appuntamento fissato in agenda, ma l’agente conosce l’interesse dei bianconeri per il centravanti in uscita dal Manchester City. E nelle ultime ore sta circolando anche il nome di un altro big.

Calciomercato Juventus, occhi su Mendy: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la Juventus sarebbe uno dei tre club che hanno fatto un’offerta per Ferland Mendy, terzino sinistro titolare del Real Madrid campione d’Europa di Carlo Ancelotti. Anche Chelsea e Manchester United sono segnalate sul francese, e Florentino Perez non fa sconti. Per privarsi dell’ex Lione, infatti, i ‘Blancos’ chiedono almeno 50 milioni di euro. “I bianconeri erano interessati a lui ai tempi del Lione, poi il Real Madrid lo ha acquistato per 50 milioni e non intende privarsene”, aveva anche dichiarato negli scorsi mesi l’agente del giocatore. Ma ora la situazione è cambiata e Mendy è stato messo sul mercato. La Juve è dunque avvisata.