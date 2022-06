Inter, dice ‘No’ al Bayern: due le alternative

Inter, arriva il “No” al possibile trasferimento al Bayern Monaco: i piani, al momento, sono due

Arrivato in estate con il difficile compito di rimpiazzare Hakimi, Denzel Dumfries ha saputo con il tempo ritagliarsi uno spazio importante all’interno della rosa dell’Inter. I nerazzurri però, bisognosi di fare cassa, sono disposti ad ascoltare offerte per qualsiasi giocatore della propria rosa e anche l’olandese, quindi, potrebbe partire di fronte ad una buona offerta.

Sull’ex capitano del Psv Eindhoven avrebbe messo gli occhi il Manchester United. La società inglese intende rilanciarsi in Premier League e in Europa e per farlo ha scelto come guida ten Hag, ex allenatore dell’Ajax. Il manager olandese stima molto Dumfries e vorrebbe che il connazionale approdasse a Manchester per rafforzare la corsia difensiva di destra. Oltre allo United però, sulle tracce del giocatore c’è anche il Bayern Monaco.

Inter, Dumfries dice ‘No’ al Bayern

Il club bavarese, nonostante l’arrivo di Mazraoui a zero proprio dall’Ajax, sta seguendo con attenzione l’esterno olandese e sarebbe pronto a bussare alla porta dei nerazzurri. Le idee di Dumfries però sarebbero ben chiare. Come infatti riporta il ‘Daily Mail’, le opzioni che per il momento sta considerando il numero 2 nerazzurro sono solo due. O la permanenza a Milano o l’approdo in quel di Manchester.

Stando a quanto riferisce il tabloid britannico, Dumfries preferirebbe infatti restare nel capoluogo meneghino oppure approdare alla corte di ten Hag. Poco importa che lo United non giochi la Champions, la presenza del tecnico olandese avrebbe convinto il giocatore, che non sarebbe invece intenzionato a trasferirsi in Germania. Per convincere l’Inter a lasciar partire il calciatore potrebbero bastare 30 milioni di euro, una cifra che garantirebbe alla società nerazzurra un’importante plusvalenza, considerando che Dumfries è stato pagato 12,5 milioni più bonus.