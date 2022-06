La Lazio al bivio per la porta: pronto il duello con il Napoli

La Lazio dovrà adeguare la rosa alle esigenze di Maurizio Sarri. I biancocelesti devono risolvere il problema della porta: duello con il Napoli

La Lazio ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, ma non sarà così facile rispettare i parametri economici e accontentare il tecnico ex Chelsea.

Uno dei primi problemi da risolvere è quello relativo il portiere. L’addio di Strakosha, infatti, implica un investimento importante per garantire una sicurezza tra i pali ai biancocelesti. Un profilo che, dunque, non potrà essere sbagliato e che non dovrà essere sbagliato. Da tempo la Lazio segue con grande attenzione il profilo di Marco Carnesecchi, ma non è l’unico sulla lista del club di Claudio Lotito.

La Lazio piomba su Sirigu: sfida al Napoli

Oltre al talento tutto azzurro che è destinato a prendersi il calcio italiano, un altro nome sondato dai biancocelesti è quello di Salvatore Sirigu. La Lazio, come riporta ‘Repubblica’, ha preso informazioni sull’estremo difensore in scadenza col Genoa. Sfida aperta con il Napoli che da settimane lo segue da vicino in caso di addio a Ospina. Sarri a duello con il suo ex club, ma con priorità ancora a Carnesecchi.