Vlahovic e la Juventus: “Ho un solo club in mente”

Dusan Vlahovic dichiara amore alla Juventus e avverte Allegri sul futuro: “Abbiamo lo stesso DNA, ho un solo club in mente”

È stato l’acquisto più importante della storia della Serie A nella finestra invernale di calciomercato: ora Dusan Vlahovic attende di vedere come sarà composta la rosa della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima stagione e parla del suo futuro.

L’attaccante serbo ha avuto un impatto notevole con la Juventus, nonostante il fatto che non siano mancate le difficoltà. Quello che è certo è che ‘Madama’ ha deciso di costruire la squadra intorno al talento di Belgrado, a cui verrà affidato totalmente l’attacco nei prossimi anni. Vlahovic, intanto, ha parlato ai microfoni del ‘Telegraph’ in una lunga intervista: “Per me è un onore indossare questa maglia e fatico a crederci ogni volta che lo faccio. Mi identifico on il DNA della Juventus, che coincide con il mio”. Una dichiarazione d’amore, a cui aggiunge: “Se giochi per la Juve non devi arrenderti mai, combatti per tutto il tempo e ti sacrifichi. Questo era tutto quello che stavo cercando”. L’ex Fiorentina, poi, ha parlato anche del futuro.

Vlahovic esclude una cessione a breve: “In testa ho solo la Juventus”

Sempre ai microfoni del tabloid inglese, Dusan Vlahovic ha commentato anche le voci di un suo possibile approdo all’Arsenal prima di raggiungere Torino: “Io non ho parlato con nessuno, forse il mio agente ne sa qualcosa. Ho solamente un club in mente al momento, perché la Juventus è la Juventus”. Una chiusura ad una possibile cessione a breve e una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara: Massimiliano Allegri potrà contare su un giocatore estremamente motivato in vista della prossima stagione.