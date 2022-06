CMIT TV | Juve scatenata: “Ecco l’alternativa a Di Maria. Poi vice Vlahovic e futuro de Ligt”

Nel corso del pomeriggio della CMIT TV è intervenuto anche il collega Filippo Bonsignore che ha fatto il punto sulla Juventus

Ampio spazio al calciomercato della Juventus nel pomeriggio della CMIT TV in diretta su Twitch. Da Di Maria al vice Vlahovic passando per altri esterni, a fare il punto della situazione sugli investimenti bianconeri è il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Filippo Bonsignore a partire dal futuro di Di Maria: “Tutto dipende da Di Maria e da quando risponderà alla Juve. Non ci sono segnali positivi però perchè sembra sempre più orientato a scegliere il Barcellona anche per questioni familiari. I segnali sono sempre più negativi per la Juventus. Pogba manca solo l’annuncio, è cosa fatta”.

SUAREZ – “Non so quanto possa riaprirsi una pista che è stata così complicata e oggetto di extra calcio. La Juventus è brava a cogliere opportunità ma non se in questa occasione faccia al caso dei bianconeri. Mi sembra di vedere Suarez accostato a tante squadre”.

VICE VLAHOVIC – “Al momento si era parlato dei vari Milik, Simeone e la pista più accreditata era Arnautovic in questi ultimi giorni, c’erano stati dei contatti. Pronto dalla panchina all’uso come vuole Allegri è Arnautovic. Simeone ha perso consistenza. Milik è sempre buono e torna, è uno di quei tipi di calciatori fatti e finiti senza necessità di troppa scuola per incidere. Kean è stato molto sull’altalena. Per Kean non è semplice perchè ci sono delle cifre da rispettare. La Juve potrebbe riscattare il giocatore in anticipo e poi rivenderlo ma a cifre da 28/30 milioni. Le qualità sono indubbie ma nell’immediata applicazione non sempre ha fatto la differenza, anzi non è stato un valore aggiunto”.

MORATA – “Con un riferimento come Vlahovic ha giocato più libero e sereno. L’idea base sarà quella del 4-3-3 con due attaccanti esterni. Più scattanti come Chiesa o giocatori comunque che rappresentino il classico esterno che corre, dribbla e fa assist”.

Bonsignore ha proseguito: “Neres è l’alternativa numero uno al discorso Di Maria e c’è anche il Benfica molto forte. Fagioli, Miretti e Rovella, due di questi tre resteranno per tutta la stagione: i primi due direi al momento con Rovella in prestito ma bisognerà aspettare l’inizio del ritiro. Ne verranno scelti due per continuare. Miretti ha convinto molto nell’ultima parte di stagione, oltre che per le qualità anche per come ha approcciato e la serenità mostrata anche da titolare. C’è intenzione di dare un’impronta giovane e puntare su questi ragazzi”.

MOLINA – “Il ruolo offensivo lo ha fatto già all’Udinese. Come classica ala destra non so se possa essere adeguato ma è sicuramente uno di quei terzini che spingono alla Cuadrado. Sarebbe una bella alternativa, scommessa ma che ha già un fondamento di verifica negli anni. Sarebbe un approdo giusto ed ideale per il dopo Cuadrado che a meno di scossoni avverrà tra un anno. C’è il discorso delle richieste dell’Udinese ma la Juve è messa bene rispetto alla concorrenza”.

DE LIGT-DEMIRAL – “Il matrimonio tra de Ligt e la Premier la Juve spera che si possa rimandare il più possibile. Che anche il Barcellona o il PSG lo seguano è evidente. C’è questo discorso del rinnovo che deve andare avanti. Demiral? Dipende dall’Atalanta sul riscatto. Nel caso tornerebbe alla Juve per capire che direzione prenderà. Ci sono mille incastri da fare”: