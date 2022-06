Esplode la gioia del Palermo: i rosanero tornano in Serie B

Tempo di festeggiare in quel di Palermo con i rosanero che tre anni dopo il fallimento compie un altro passo importante con la promozione in Serie B

Può esplodere la gioia di tutto il popolo palermitano per il ritorno in Serie B del club rosanero dopo aver vissuto anni bui post fallimento di tre anni fa. Un altro tassello importante è stato messo con la cavalcata completata questa sera con la gara di ritorno contro il Padova valida per la finale Playoff.

Ancora un successo per 1-0 per il Palermo che vince grazie ad un calcio di rigore trasformato da Brunori al 25′. La squadra di Baldini vince entrambe le sfide col medesimo punteggio e strappa il pass per la Serie B per la gioia dei tifosi del Barbera.

Il tabellino di Palermo-Padova 1-0

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini (46′ Perrotta), Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio (46′ Odjer), Valente (74′ Fella), Luperini, Floriano (62′ Soleri); Brunori (79′ Silipo). All.: Baldini

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Valentini (19′ Gasbarro), Curcio; Jelenic (63′ Saber), Ronaldo, Dezi (52′ Della Latta); Chiricò, Ceravolo (63′ Terrani), Bifulco (52′ Nicastro). All.: Oddo

Marcatori: 25′ rig. Brunori

Ammoniti: Dall’Oglio, Lancini, Pelagatti, Jelenic

Espulso: Ronaldo, Pelagatti