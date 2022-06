Formula 1, disastro Ferrari a Baku: vince Verstappen

Non riesce a rialzarsi la Ferrari. A Baku il sogno si trasforma in incubo e alla fine a trionfare è Verstappen. Ecco cosa è successo

Non sorride la Ferrari, anche oggi. A Baku, in Azerbaijan, il colore giusto non è quello rosso, ma il nero.

Dopo Carlos Sainz, infatti, anche Charles Leclerc ha abbandonato il Gp a causa di un problema tecnico. Eppure, il weekend era iniziato al meglio con l’ennesima pole e un retrogusto di riscatto che ben presto si è trasformato in un amaro, amarissimo doppio zero. Che potrebbe pesare non poco sulla classifica piloti e costruttori. A trionfare è stato invece Max Verstappen, davanti a Sergio Perez e a George Russell della Mercedes. Lewis Hamilton si è classificato al quarto posto. Sono tempi difficili, dunque, per la Ferrari e le discussioni sull’affidabilità delle monoposto è un tema tanto caldo quanto complicato. Intanto, gli altri scappano via.