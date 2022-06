Rescissione consensuale del contratto: cambia la panchina

Incontro e firma in casa Psg: i francesi sono pronti a cambiare volto. Ecco cosa sta succedendo sotto la Torre Eiffel

Svolta in casa Paris Saint-Germain. I francesi, che da tempo hanno deciso di cambiare guida tecnica, hanno trovato un accordo con Mauricio Pochettino. A riportarlo è The Athletic.

Per il noto portale inglese, il mister argentino e il club francese si sarebbero incontrati la settimana scorsa, raggiungendo un accordo per la rescissione del contratto. Finisce così l’avventura dell’ex Tottenham sotto la Torre Eiffel. La conquista della Ligue 1 è stato un traguardo insufficiente per mantenere il suo posto in panchina: Pochettino ha pagato l’eliminazione dalla Champions League già negli ottavi di finale.

Calciomercato Psg, da Zidane a Mourinho e Allegri caccia al nuovo allenatore

In casa Psg è partita da tempo la caccia ad una nuova guida tecnica. Negli ultimi giorni ha preso piede l’idea Zinedine Zidane ma la pista più calda sembra restare quella che porta a Galtier. La situazione andrà monitorata giorno dopo giorno senza escludere decisioni clamorose e sorprendenti.

Ai campioni di Francia è stato accostato qualche giorno fa anche il nome di Jose Mourinho, idea che sembra essere tramontata velocemente dopo le parole del tecnico portoghese sulla voglia di restare alla Roma. Guardando sempre in Italia, inoltre, attenzione a quello che può succedere con Massimiliano Allegri, altra idea dei francesi per il dopo Pochettino se anche il tecnico livornese dovesse seguire le sue orme e rescindere con la Juventus.