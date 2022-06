Prestito o rescissione: la Juventus lo manda via gratis

La Juventus è pronta a definire il suo calciomercato, in entrata come in uscita. I bianconeri cederanno un calciatore gratis, con un prestito o la rescissione

La Juventus non ha alcuna intenzione di restare a guardare, dopo una stagione che non ha portato titoli per i bianconeri e con due finali perse contro l’Inter, prima in Supercoppa e poi in Coppa Italia.

Insomma, la Vecchia Signora ora vuole rialzarsi e tornare a splendere, ancora con Massimiliano Allegri in panchina. La linea è chiara per quanto riguarda il calciomercato in entrate e alcune piste potrebbero presto concretizzarsi definitivamente. Si pensi al futuro di Paul Pogba che è pronto a vestirsi nuovamente di strisce bianconere, e su questa situazione vi abbiamo aggiornato a più riprese. Non solo, perché al netto degli acquisti, la Juventus dovrà muoversi anche in uscita per garantire ad Allegri una rosa numericamente adatta e pronta per vincere. In tal senso, un calciatore potrebbe presto trovare una nuova destinazione lontano da Torino e stavolta lontano dall’Italia.

Calciomercato Juventus, la dirigenza è pronta a cedere Rugani

La Juventus è arrivata al bivio della sua storia con Daniele Rugani. Una storia che è stata ben al di sotto delle aspettative. La Vecchia Signora, infatti, dopo una stagione esaltante a Empoli, si attendeva molto di più dal centrale che ha fallito davvero tante opportunità, anche in prestito. Nelle ultime settimane, si è parlato di un possibile scambio con Francesco Acerbi e quindi di un passaggio alla Lazio, ma una nuova pista potrebbe prendere il sopravvento.

Rugani, infatti, secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, sarebbe finito nel mirino di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Valencia. Il tecnico sa bene che dovrà seguire un mercato low cost e per questo il centrale della Juventus potrebbe essere un profilo adatto alla sua retroguardia. Ora la valutazione di Rugani è ai minimi storici, solo 3,5 milioni: la dirigenza torinese per questo è pronto a cederlo in prestito o gratis, dopo la rescissione del contratto.