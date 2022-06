Alla Juventus per 48 milioni: Ancelotti non si oppone

Nuovo nome di prestigio per la Juventus, che sulla fascia sinistra è stata accostato a un altro calciatore in uscita da un top club

Sono ore decisive per il mercato della Juventus, in primis per l’attacco. In questi giorni è rimasta febbrile la trattativa con Angel Di Maria, da cui a brevissimo arriverà un responso definitivo sul suo futuro. Non a caso i bianconeri si stanno muovendo anche su diversi profili alternativi, vedi un vecchio obiettivo come David Neres. Oltre ovviamente a Filip Kostic, altro calciatore parecchio sotto la lente d’ingrandimento di Cherubini.

Non solo, perché ovviamente il mercato riguarderà anche gli altri reparti. A centrocampo si attende lo sprint finale per il ritorno di Pogba mentre de Jong è destinato a rimanere un sogno viste le cifre e la corte dello United. Molto dipenderà anche dalle uscite in mediana, così come in difesa. Se De Sciglio dovrebbe alla fine rinnovare facendo coppia con Cuadrado o Danilo sulla destra, di sicuro sulla corsia mancina qualcosa può muoversi. Alex Sandro è in uscita, la Juve cerca un terzino sinistro per il salto di qualità. E a dare l’assist potrebbe essere Carletto Ancelotti.

Rudiger cambia il Real Madrid: Mendy può andare via, c’è la Juventus

In casa Real Madrid è il momento delle scelte e di qualche cessione pesante. In particolare l’arrivo di Antonio Rudiger ridisegna la difesa dei Blancos. Il tedesco infatti sarà il titolare al centro, con David Alaba pronto a traslocare sulla sinistra come da ruolo originario. A farne le spese sarebbe così Ferland Mendy, che però non ha intenzione di fare il gregario e giocare a singhiozzo. Il francese vuole il Mondiale e per rientrare nel gruppone di Deschamps da protagonista ha bisogno di giocare sempre da titolare. Secondo ‘fichajes.net’, a dargli questa possibilità sarebbero pronti in tre: il Chelsea, il Manchester United e appunto la Juventus. Per i bianconeri Mendy sarebbe un rinforzo importante, in grado di creare costantemente superiorità numerica. Gli altri nomi sono quelli di Renan Lodi ed Emerson Palmieri mentre potrebbe restare come vice Luca Pellegrini. In questo modo il Real Madrid incasserebbe soldi freschi da reinvestire sul mercato: la richiesta è di almeno 48 milioni, gli stessi pagati per averlo dal Lione.