La Juventus è ormai il passato: annuncio social di Chiellini

Dopo aver salutato la Juventus e la Nazionale, Giorgio Chiellini conferma sui social il suo prossimo club: annuncio atteso a brevissimo

Le partite di addio con Juventus e Nazionale non hanno avuto l’epilogo migliore, essendo arrivate due sconfitte contro Fiorentina e Argentina, ma Giorgio Chiellini è pronto ad iniziare la sua nuova avventura.

L’ex capitano bianconero sul proprio profilo ‘Twitter’ ha confermato quello che sarà il suo prossimo club, rispondendo con l’emoticon degli occhi ad un post del Los Angeles FC in cui veniva preannunciato un arrivo a breve. Sarà il club losangelino ad accogliere Giorgio Chiellini dopo l’addio alla Juventus: il difensore farà un’esperienza in MLS prima di tornare in Italia per intraprendere la sua seconda vita all’interno del mondo del calcio.