Berrettini torna al successo a Stoccarda: Murray sconfitto 2-1

Il tennista italiano torna al successo e conquista il sesto titolo ATP in carriera

Matteo Berrettini trova il primo grande successo del suo 2022 sul prato degli ATP di Stoccarda. Per il tennista romano è il sesto titolo in un torneo ATP conquistato in carriera, il secondo a Stoccarda dopo la vittoria del 2019.

Dopo quasi tre mesi di stop per un infortunio alla mano, Berrettini è tornato più in forma che mai battendo questo pomeriggio Andy Murray in tre set. Il primo era stato conquistato dall’azzurro per 6-4, mentre il secondo se l’era aggiudicato è andato al britannico per 7-5. Al terzo ed ultimo set Berrettini ha messo la freccia, complice anche un infortunio accusato da Murray sul 4-2 in favore dell’italiano, vincendo 6-3.

Dopo essere arrivato in finale lo scorso anno, perdendo contro uno straordinario Djokovic, per Matteo Berrettini la vittoria di Stoccarda rappresenta un ottimo segnale in vista di Wimbledon, in programma dal prossimo 27 giugno al 10 luglio.