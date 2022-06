Altra bocciatura pesante: “È un fuoco di paglia da 45 milioni”

Inghilterra e Italia si sono divisi la posta in palio, pareggiando con il punteggio di 0-0. Arriva, però, anche una bocciatura pesante per il bomber

L’Italia non è andata oltre lo 0-0 contro l’Inghilterra, in una partita che per loro, con un tono decisamente minore e in una competizione completamente diversa, significava la rivincita di Euro 2020.

In una serata che in molti hanno dedicato a vedere il futuro del calcio azzurro, viste le rotazioni e le scelte di Roberto Mancini, c’è chi ha dedicato occhi e attenzioni a Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo è oggetto del desiderio di molti top club sul calciomercato. Si pensi al Milan che, dopo l’Inter, da tempo è sulle tracce del ragazzo, ma anche alle attenzioni di PSG e Arsenal. Intanto, cerca di farsi strada anche con la maglia dell’Italia.

Inghilterra-Italia, Scamacca bocciato dai tifosi

Questa sera, Scamacca ha messo in scena diversi movimenti interessanti e ha avuto anche un paio di occasioni, ma non è riuscito a trovare la via del gol. In realtà, in molti hanno giudicato anonima la prestazione della punta e diversi tifosi su Twitter non hanno esitato a criticarlo vista anche l’alta valutazione che ne fa il Sassuolo. Di seguito vi mostriamo diversi post a riguardo.

spero di sbagliarmi per me Scamacca altro fuoco di paglia almeno in nazionale #ItaliaInghilterra — 𝕴𝖑 𝖌𝖗𝖎𝖑𝖑𝖔 𝕻𝖆𝖗𝖑@𝖓𝖙𝖊 (@ilgrilloparlan2) June 11, 2022

I don’t trust this Scamacca — S. O. G (@nonsooka4) June 11, 2022

Se il #Psg caccia 45 milioni per #Scamacca (ottimo prospetto ma con ancora moltissimo da dimostrare) certifica che il problema non era Leonardo, ma è proprio l’aria di Parigi. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 11, 2022

Sinceramente questa doppietta di Scamacca fa ben sperare per il futuro. Io vi amo gente, vi amo.#InghilterraItalia #NationsLeague @Falconero1987 — Danny Veroli (@danny__vero) June 11, 2022

Infatti Scamacca se fossimo in Francia o Germania vorrebbe 25 milioni massimo — Lorenzo (@legolas_102) June 11, 2022