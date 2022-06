Inghilterra-Italia, Mancini e la Juve felicissimi: tutti pazzi per Gatti

Inghilterra-Italia sta regalando diverse emozioni, ma pochi gol. Soprattutto un giovane che sta già facendo impazzire i tifosi: Federico Gatti

Federico Gatti, un nome e un cognome che difficilmente dimenticherete, se non lo conoscevate prima di stasera.

Stiamo parlando di un difensore centrale molto fisico e che, pur essendo solo un 1998, sta mostrando qualità straordinarie nel suo ruolo. Per chi ha seguito la Serie B, non sarà una sorpresa, ma ora l’Italia intera lo sta ammirando. Meriti a Roberto Mancini che ci ha puntato in questi giorni e anche stasera contro l’Inghilterra, ma anche della Juventus che sul calciatore ci ha puntato in tempi non sospetti e ci farà affidamento soprattutto nei prossimi anni. Sul web non hanno potuto fare a meno di notare l’ottima prestazione di Gatti, probabilmente migliore in campo e insuperabile. Di seguito vi mostriamo diversi tweet su questa scia.

#Gatti buonissimo, con la testa e senza fronzoli. Ottimo acquisto. — Matteo Lorenzi (@93_lorenz) June 11, 2022

Federico Gatti Federico Gatti Federico Gatti ❤️ — ♡ (@my_idol_and_me) June 11, 2022