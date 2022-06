Il Real Madrid non si ferma più: colpo UFFICIALE a centrocampo

Il Real Madrid puntella anche il centrocampo dopo il colpo Rudiger in difesa: è ufficiale l’arrivo del talento francese Aurelien Tchouameni

Il Real Madrid campione di Spagna e d’Europa in carica inizia col botto anche la finestra estiva di calciomercato. Archiviata la delusione per Kylian Mbappe rimasto a Parigi, i madrileni hanno piazzato in rapida successione due colpi importantissimi in vista della prossima annata. Dopo l’ufficialità di Antonio Rudiger per la difesa, in mediana gli spagnoli hanno acquisito anche le prestazioni di Aurelien Tchouameni, centrocampista che era stato accostato a mezza Europa, Juve compresa.

Nel pomeriggio di oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dei ‘blancos’ in merito all’acquisto del classe 2000 transalpino.

Nella nota si legge: “Real Madrid CF e AS Monaco hanno concordato il trasferimento del giocatore Aurélien Tchouaméni, che sarà legato al club per le prossime sei stagioni. Martedì prossimo, 14 giugno, alle 12:00 al Real Madrid, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Aurélien Tchouaméni come nuovo giocatore del club dopo la relativa visita medica”.