Spezia, UFFICIALE: accolto il ricorso al TAS

Buone notizie per lo Spezia, il ricorso della società ligure al Tas di Losanna è stato accolto: il mercato si sblocca

Sorride lo Spezia, che incassa una buona notizia: il ricorso al Tas di Losanna per l’annullamento della sentenza del blocco del calciomercato è stato accolto. La società ligure potrà così riprendere a operare in entrata.

La conferma della notizia arriva dal sindaco della città, Pierluigi Peracchini, che su Twitter annuncia l’annullamento del blocco imposto dalla FIFA per quattro sessioni di mercato un anno fa, per motivi legati a tesseramenti irregolari di giovani calciatori. Il provvedimento ha natura di sospensiva sul ‘ban’ per il mercato in entrata, che tornerebbe operativo solo in caso di ulteriori contestazioni al club bianconero.