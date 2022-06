Spezia, via libera al mercato: “Boccata d’aria fresca”

Lo Spezia può sorridere per lo sblocco del mercato, arrivano le prime dichiarazioni da parte della società ligure

Una salvezza che sembrava complicatissima ma poi raggiunta con pieno merito, nonostante il blocco del mercato, che adesso è stato rimosso dal Tas di Losanna. Lo Spezia può ora programmare con maggiore serenità la prossima stagione, alla ricerca della terza salvezza di fila.

Dopo l’ufficialità della decisione, arrivano le prime dichiarazioni da parte della dirigenza ligure. Il proprietario Richard Platek spiega: “Accogliamo con soddisfazione la sentenza. Finalmente possiamo lasciarci alle spalle questa vicenda e guardare al futuro con ottimismo e con la consueta voglia di lavorare per il bene dello Spezia”. Il ds Pecini aggiunge: “La sentenza apre nuovi scenari in vista della programmazione della prossima stagione e noi siamo pronti a fare del nostro meglio per rendere la squadra sempre più competitiva e pronta per mantenere ancora una volta una categoria che lo Spezia ha dimostrato di meritare. Cercheremo di sfruttare al massimo la boccata di aria fresca che è finalmente arrivata dopo una stagione complicata, studiando le mosse migliori”.