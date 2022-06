Sassuolo, i dettagli dell’affare Alvarez

Il Sassuolo sta per piazzare il primo colpo di calciomercato, siamo ai dettagli per l’attaccante Alvarez del Penarol

In attesa di conoscere il futuro delle sue stelle d’attacco Berardi, Raspadori e Scamacca, il Sassuolo non perde di vista il mercato in entrata e sta portando avanti diverse tratative, soprattutto nel reparto avanzato. In tal senso, nelle ultime ore il club neroverde sta per perfezionare l’acquisto di Agustin Alvarez.

Accordo di massimo e scambio di documenti in corso, dopo che la dirigenza emiliana e quella del Peñarol hanno colmato le distanze tra domanda e offerta includendo anche il 20% sulla futura rivendita nella trattativa. Le cifre sul tavolo si aggirano sui 12 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria che era fissata in 20 milioni di dollari, mentre per il ragazzo è pronto un contratto quinquennale. Seguito a gennaio dalla Fiorentina, l’attaccante ventunenne negli ultimi giorni ha ricevuto anche un’offerta del River Plate, ma il club argentino non è andato oltre i 4 milioni di euro per il 50% del cartellino.