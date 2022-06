Pirlo torna in panchina, c’è l’accordo

Andrea Pirlo, dopo un anno di stop, sta per tornare su una panchina: ecco la destinazione dell’ex allenatore della Juventus

Andrea Pirlo è pronto per la sua nuova avventura professionale. L’ex allenatore della Juventus ripartirà dalla Super Lig turca e precisamente dal Fatih Karagumruk.

Pirlo era stato accostato anche alla Cremonese: una soluzione mai stata percorribile per motivi di progetto ed economici, ma non soltanto. Tra le ipotesi recenti c’era anche lo Spezia, altra opzione tramontata. Piste mai realmente decollate e vicine a concretizzarsi. Ora, la ripartenza in un club ambizioso, che ha concluso all’ottavo posto l’ultimo campionato e punta in alto. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un ingaggio di buon livello, superiore a un milione di euro. Al Karagumruk, Pirlo troverebbe gli italiani Viviano, Biraschi e Fabio Borini, oltre a Lucas Biglia. Ci sarebbero insomma tutte le possibilità di far bene in un contesto ambizioso, ma senza troppe pressioni.