Chiesa e il sogno della 10. Poi ‘accoglie’ Di Maria

Juventus, parla Federico Chiesa: dal rientro in campo al sogno di indossare la numero 10, fino al possibile arrivo di Di Maria

Tra i presenti all’inaugurazione del nuovo Hub Educativo 0-18 anni (situato nel cuore del quartiere Lucento-Le Vallette di Torino) c’era anche Federico Chiesa. Il giocatore bianconero è intervenuto all’evento, visto che l’Hub è stato riqualificato grazie al sostegno di Juventus, Punto Luce e Spazio Mamme di Save the Children, gestiti in collaborazione con l’associazione Vides Main Onlus.

Al termine dell’evento, Chiesa si è soffermato con i giornalisti presenti per parlare di futuro e delle sue condizioni. “Il mio sogno è quello di tornare in campo il prima possibile, però ci sono delle tabelle da rispettare. Stiamo facendo un grandissimo lavoro. Lo staff medico della Juventus è fantastico, adesso ho ricominciato a correre e sto facendo i primi cambi di direzione. Penso che per l’inizio di settembre sarò pronto, vediamo se riuscirò a fare qualcosa prima”. Così sul prossimo campionato: “Quest’anno è stato un campionato avvincente. A noi ci ha penalizzato la partenza, poi con l’Inter è stata la gara spartiacque. Il prossimo campionato sarà ancora più difficile. Dobbiamo ritrovare la mentalità Juventus e avere più cattiveria”.

Juventus, Chiesa su Di Maria: “Un fuoriclasse”

Chiesa ha parlato anche di Angel Di Maria: “Lui è un fuoriclasse, ha vinto tutto e ovunque, ma per il mercato bisogna parlare col presidente”. Su Vlahovic: “Avevo già fatto coppia con lui. Mi trovo benissimo in campo ed è un amico fuori. Questo migliora le cose, non vedo l’ora di giocare insieme”.

Poi sulla maglia numero 10: “Indossarla farebbe piacere a chiunque, soprattutto alla Juve. In passato l’hanno indossata giocatori di livello assoluto, dei fuoriclasse. A luglio lo saprete…”. Infine sul ruolo: “Il mister ha dovuto adattarmi a vari ruoli anche per via di alcuni infortuni, ma sono un esterno. Lui sa dove rendo al meglio. Destra o sinistra? Da entrambe le parti”.