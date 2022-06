Allegri ha scelto, ecco il vice Vlahovic

Massimiliano Allegri ha scelto il vice Vlahovic, ecco il preferito del tecnico della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver ormai definito il ritorno di Pogba, la dirigenza della Juventus sta concentrando i propri sforzi sull’attacco.

Il primo colpo potrebbe essere la conferma di Alvaro Morata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conferma dell’attaccante spagnolo è più vicina. Si sta lavorando per trovare la quadra con l’Atletico Madrid, ma il centravanti vuole la Juve e i bianconeri e Allegri vogliono la sua permanenza a Torino. Morata, inoltre, non escluderà l’arrivo di un vice Vlahovic. La società vuole infatti consegnare al tecnico un attaccante da affiancare al serbo, possibilmente esperto, e il primo nome sarebbe quello di Marko Arnautovic.

Calciomercato Juventus, Allegri punta Arnautovic

Nella giornata di ieri è stato riportato un incontro tra la Juventus e l’entourage di Arnautovic per iniziare a sondare il terreno. Il Bologna non fa sconti e per strappare l’austriaco ai rossoblù servirà un’offerta importante, di circa 10 milioni di euro. Allegri e il club bianconero, però, sembrano aver scelto lui come vice Vlahovic. A riportarlo è ‘Tuttosport’: le quotazioni dell’attaccante sono segnalate in aumento e la Juve è pronta ad accelerare col Bologna. Vi terremo aggiornati.