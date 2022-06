Calciomercato Juve, ‘salta’ il vice Vlahovic: annuncio ufficiale

La Juve si muove sul calciomercato alla ricerca dei profili giusti per il suo attacco, e non solo. Un nome è stato smentito ufficialmente

Le vie del calciomercato sono infinite e questa sessione ce lo sta già dimostrando, viste le tante operazioni che sono in piedi e potrebbero arrivare a termine.

È così anche per la Juve che in questa fase si sta concentrando sul probabile ritorno di Paul Pogba, ma si muove anche in attacco. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Alvaro Morata, un altro bomber potrebbe arrivare e sostituire Dusan Vlahovic all’occorrente. Nelle ultime ore, si è parlato a più riprese di Marko Arnautovic come possibile soluzione per l’attacco bianconero. Un giocatore di grande qualità ed esperienza che ha dimostrato anche nell’ultima stagione con la maglia del Bologna di poter fare la differenza in Serie A. Ma le voci sono subito state stoppate.

L’agente smentisce la pista Arnautovic-Juve

Su questa pista, si è espresso infatti Danijel Arnautovic, fratello e agente dell’austriaco. È lui a smentire in maniera piuttosto netta l’eventuale trattativa con la Juve ai microfoni di ‘MadeInBo Radio TV’: “Io non so da dove arrivano queste notizie, ma posso dire che non c’è niente. Si tratta solo di fake news. Niente è impossibile, ma non ci ha contattato nessuno per il momento. Non stiamo per firmare con nessun club, Marko è un giocatore del Bologna“. Insomma, al momento l’affare non s’ha da fare. Ma, torniamo a dirlo, le vie del calciomercato sono infinite e chissà che tra qualche settimana tutto non possa cambiare.