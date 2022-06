Confronto Bonucci-Allegri, ecco cosa sta succedendo alla Juventus

La fascia di capitano di Leonardo Bonucci non è più una garanzia: tutti i dettagli in casa Juventus

“In sintonia e in accordo con Mister Mancini ho lasciato il ritiro della Nazionale per iniziare con una settimana di anticipo le vacanze. È stata una stagione lunga e faticosa quella appena conclusa”.

“Adesso è tempo di recuperare, di godersi la famiglia e gli amici, per ricaricare mente e corpo ed essere pronto dai primi di luglio a riprendere il cammino in maglia bianconera e in maglia azzurra. Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti. E Noi dovremo essere pronti ad affrontarle sia come Juventus sia come Italia“. Su Instagram, Leonardo Bonucci ha spiegato così la scelta di lasciare il ritiro della Nazionale con una settimana di anticipo. Il difensore, futuro capitano azzurro e della Juve, anticipa le vacanze per recuperare al meglio in vista della prossima stagione. Un’annata che potrebbe essere con qualche ombra, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

Juventus-Bonucci, la fascia non è più una garanzia: i dettagli

Come riportato dal quotidiano, la fascia di capitano di Bonucci non è più una garanzia. Il centrale ha già parlato con Allegri, sa che non giocherà sempre e anche in azzurro si affacciano nuovi protagonisti, da Bastoni e Mancini al neo bianconero Gatti. Pur essendo già stato annunciato dall’allenatore bianconero come nuovo capitano, la sua centralità tecnico-tattica non è altrettanto salda. E a Bonucci non è mai piaciuto restare a guardare. A fine stagione il giocatore si sarebbe confrontato con Allegri: il difensore sa che non lo aspettano solo partite da titolare e protagonista in campo, un po’ come accaduto a Chiellini nelle ultime stagioni. Molto dipenderà anche dal calciomercato e dalla nuova difesa che sarà allestita dal club. In ogni caso, l’ipotesi più remota, per età e ingaggio, appare quella di una cessione. Ma la fascia non è più una garanzia.