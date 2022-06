DIRETTA Qualificazioni Under 21, Svezia-Italia | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olympia’ tra la Svezia di Gustafsson e l’Italia di Nicolato in tempo reale

L’Italia Under 21 è di scena a Helsingborg sul campo della Svezia in una gara valida per la penultima giornata del gruppo F di qualificazioni agli Europei di categoria in programma in Romania e Georgia nel 2023.

Da una parte gli Azzurrini di Nicolato hanno il primo match point qualificazione: in caso di vittoria, infatti, sarebbero aritmeticamente primi nel girone con un turno di anticipo. I gialloblu di Gustafsson, invece, sono costretti a centrare un successo per provare a prendersi la seconda posizione che vale gli spareggi, non potendo più vincere il raggruppamento visto che nell’ultima giornata si affronteranno Italia e Irlanda. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olympia’ in tempo reale.

Probabili formazioni Svezia-Italia Under 21

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Svensson, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jannson; Nygren, Sarr. CT Gustafsson

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Lovato, Okoli, Carboni; Cambiaso, Ricci, Miretti, Rovella, Parisi; Colombo, Pellegri. CT Nicolato

CLASSIFICA: Italia punti 20 (8), Irlanda 19 (9), Svezia 17 (9), Bosnia 11 (10), Montenegro 8 (9), Lussemburgo 1 (9).