Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Contagi e ricoveri in calo, ma occhio alla variante BA.5”

Coronavirus, gli aggiornamenti del consueto report settimanale della Fondazione GIMBE e le ultime sulla nuova variante

Andamento positivo per quanto concerne gli indicatori dell’epidemia di coronavirus nel paese. I numeri su nuovi casi, ricoveri, terapie intensive e decessi sono in calo rispetto all’ultima settimana, come confermato dal report della Fondazione GIMBE, ma occorre prestare attenzione alla nuova variante BA.5.

Nei giorni compresi tra l’1 e il 7 giugno, in particolare, rispetto ai sette precedenti, si è registrata una diminuzione di nuovi casi (121.726 vs 131.977), decessi (392 vs 547), dei ricoverati con sintomi (4.342 vs 5.121) e delle terapie intensive (219 vs 248). A rilento le quarte dosi di vaccino per immunocompromessi e fragili, su una platea ufficiale di circa 5 milioni di persone somministrate poco più di un milione di dosi. Il report pone poi l’accento sulla pericolosità e contagiosità della nuova variante BA.5 che ha fatto schizzare i casi in Portogallo e si raccomanda dunque di continuare a indossare la mascherina nei locali al chiuso e nei luoghi affollati.