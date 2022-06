Gattuso arriva in città: “Domani parleremo di tutto”

Gennaro Gattuso arriva in città in attesa dell’ufficialità e rilascia una breve dichiarazione: attesa per l’annuncio ufficiale

Gennaro Gattuso è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Il tecnico calabrese è arrivato a Valencia, squadra che allenerà il prossimo anno.

Gattuso si legherà alla società spagnola ma lo attende un compito non semplice con il club pronto a cedere alcuni dei pezzi migliori (da Soler a Guedes). L’allenatore ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti al suo arrivo: “Sono molto felice e molto orgoglioso di far parte di una squadra centenaria – le sue dichiarazioni -. I tifosi non vedono l’ora e io non vedo l’ora”.

Gattuso ha poi continuato: “Domani parleremo di tutto e lavoreremo molto duramente”. Ora si attende l’annuncio ufficiale di Gattuso come nuovo allenatore: dopo l’esperienza al Napoli e un anno di stop, il tecnico calabrese è pronto a tornare in panchina, a Valencia.