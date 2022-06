Dalla Spagna, Di Maria ha accettato l’offerta: ultima parola al club

Arrivano importanti novità in ottica Juventus dalla Spagna: Di Maria avrebbe accettato un’offerta, ora l’ultima parola spetta al club

È diventata ormai la telenovela più intricata in quel di Torino, con la Juventus che da mesi insegue il ‘Fideo’ a parametro zero: negli ultimi giorni, tuttavia, sono arrivati sviluppi molto importanti.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di ieri, i bianconeri continuano ad attendere una risposta definitiva da parte di Angel Di Maria. L’argentino non sembra schiodarsi dalla propria posizione, con un piano molto chiaro in mente: contratto di un anno in Europa e, poi, il ritorno in Argentina. Una circostanza che non permetterebbe alla Juventus di usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita e, per questo, complicherebbe il suo ingaggio. Ora dalla Spagna arrivano importanti novità.

Calciomercato Juventus, Di Maria accetta il Barcellona | L’offerta è quella giusta

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come anche il Barcellona sia piombato su Di Maria, insinuandosi in quella fessura di dubbi e incertezze che si è creata tra i bianconeri e l’entourage dell’argentino. Secondo quanto rivelato da José Alvarez, giornalista del ‘Chiringuito’, i blaugrana avrebbero proposto al ‘Fideo’ un ingaggio da 5 milioni di euro più 2 di bonus. Un’offerta che avrebbe fatto breccia nel cuore di Angel Di Maria, che ora starebbe aspettando solamente l’ultimo via libera da parte del Barcellona.

Una pessima notizia per la Juventus, che dopo due mesi di sfiancanti trattative potrebbero trovarsi con un pugno di mosche. Non è più un mistero, ormai, che Cherubini stia scandagliando il mercato alla ricerca di alternative al ‘Fideo’. Come detto, proseguono i contatti per Filip Kostic, mentre si scalda sempre di più il nome di Domenico Berardi. Niente da fare, invece, sul gioiello dello Shakhtar Donetsk: vi abbiamo raccontato ieri sera che Mudryk è molto vicino all’approdo al Bayer Leverkusen. Angel Di Maria, in tutto questo, intravede i colori blaugrana.