CMIT TV | Tutti pazzi per Gnonto: “Aspettiamo, non va bruciato”

Wilfried Gnonto è la sorpresa che tutt’Italia aspettava. L’attaccante piace già a moltissimi sul calciomercato, ma c’è chi invita alla calma

Wilfried Gnonto: un nome e un cognome che circolano ovunque negli ultimi giorni. E non potrebbe essere diversamente dopo un ingresso in campo da talento vero contro la Germania.

Il giovanissimo ex Inter ha mostrato tutta la sua personalità e la sua qualità, servendo anche un assist stupendo per il gol di Lorenzo Pellegrini. Insomma, da una settimana non si parla d’altro e la sensazione è che l’ex Inter abbia un futuro davvero luminoso davanti. Ve ne abbiamo parlato anche in ottica calciomercato, sottolineando l’interesse tra le altre anche della Roma. In attesa di capire il futuro del talento, la priorità del calcio italiano è di non bruciarlo. E c’è chi l’ha detto anche oggi in diretta.

Che talento Gnonto! Ma non va bruciato

Gnonto è l’argomento più caldo per tutti gli italiani che amano il calcio e la Nazionale. L’esperto di calcio svizzero, Flavio Ferraria, in diretta sulla CMIT TV, la tv di Calciomercato.it, ha invitato alla calma per non bruciare il giovane attaccante: “Ne parlano molto anche in Svizzera di Gnonto. Penso che dobbiamo un pochino attendere altre partite perché questo Gnonto a livello internazionale non è che abbia fatto nulla. Oggi parte titolare, sono curioso anche perché titolare con lo Zurigo ha giocato poche volte e non è che abbia sempre convinto”.

Poi aggiunge: “Va rivisto, è molto giovane. Ha giocato poco da titolare e poi è sempre subentrato a partita in corso visto che la sua velocità può essere decisiva. Però aspettiamo, non vorrei bruciare il ragazzo che si è trovato su tutte le prime pagine“.