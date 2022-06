Simeone spinge per toglierlo alla Juve: l’affare prende quota

Un giocatore, seguito da vicino dalla Juventus, rientra nei desideri dell’Atletico Madrid in vista della prossima estate: Simeone spinge

Chiare le idee della Juventus. Il Massimiliano Allegri bis ha lasciato alquanto a desiderare nell’ultima stagione, terminata senza trofei. Risultato certamente negativo per la ‘Vecchia Signora’, che nel suo DNA ha scolpita la parola ‘vincere’. Perciò, la dirigenza è chiamata a rimediare nella sessione estiva di calciomercato, inserendo nuove pedine importanti all’interno della rosa bianconera.

Nei pensieri, tra le altre cose, c’è il centrocampo, il reparto forse più debole al momento. Sappiamo che i torinesi sono molto vicini a riportare Paul Pogba a Torino. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, siamo giunti allo sprint finale della trattativa. Per il centrocampista francese è pronto un contratto triennale da 7,5/8 milioni netti a stagione più bonus, per un totale di 10 milioni. Ma l’ex Manchester United non è l’unico nome presente nella lista dei desideri di Cherubini per la mediana.

Calciomercato Juventus, Simeone spinge per Soler

Alla Juventus, infatti, piace parecchio anche il profilo di Carlos Soler. Lo spagnolo è in scadenza di contratto giugno 2023 e non rinnoverà col Valencia di Gattuso. I ‘Blanquinegres’ vorrebbero cederlo adesso per non correre il rischio di una perdita a parametro zero.

Sul classe ’97 c’è da registrare anche l’interesse concreto di Napoli e Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone, dal canto suo, starebbe spingendo per assicurarsi le prestazioni del giovane talento nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce ‘Radio Marca Valencia’, ora si potrebbe compiere un ulteriore passo nell’operazione. L’idea della Juve, invece, sarebbe quella di aspettare e prenderlo eventualmente come free agent il prossimo anno. Nel frattempo avrebbe già preso contatti con l’entourage di Soler. A vantaggio dei ‘Colchoneros’ c’è la volontà del calciatore, che preferirebbe rimanere in Spagna. Al momento, però, permane distanza tra le parti in causa, con l’Atletico che non godrebbe della forza finanziaria necessaria per chiudere l’affare. La Juventus resta a guardare in attesa di sviluppi.