Infortunio in Nazionale e mani sul volto: Inter in apnea

Ansia e paura per tutto il mondo Inter in apprensione per le condizioni fisiche di uno dei suoi pilastri, infortunatosi in Nazionale

E’ durata 43 minuti il match di Nations League di Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter ha dovuto lasciare anzitempo il campo, nel corso di Slovacchia-Kazakistan, per un infortunio .

Il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco sulle proprie gambe, facendo spazio a Martin Valjent, dopo aver accusato un problema al ginocchio a causa di un movimento innaturale in seguito ad un scivolata. Una volta sedutosi in panchina, il centrale nerazzurro si è portato le mani sul volto. Le immagini hanno chiaramente fatto il giro del web e tra i tifosi dell’Inter c’è il timore che si possa trattare di qualcosa di serio.

La speranza di Simone Inzaghi, ovviamente, è che non sia così. Le condizioni di Skriniar verranno verificate nelle prossime ore. E’ chiaro che in base alle diagnosi sullo slovacco potrebbero mutare le strategie di mercato dell’Inter.

Aggiornamento 22.40 – Stando alle ultime notizie provenienti da Trnava si tratterebbe di un problema muscolare ai flessori. Restiamo, comunque, in attesa di notizie ufficiali.