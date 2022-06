DIRETTA Qualificazioni Under 21, Lussemburgo-Italia 0-2 | Raddoppio azzurro LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Municipale’ tra il Lussemburgo di Cardoni e l’Italia di Nicolato in tempo reale

L’Italia Under 21 fa visita al Lussemburgo a Differdange in una gara valida per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria, che mette in palio tre punti fondamentali nella corsa a Romania e Georgia 2023.

Da un lato gli Azzurrini di Nicolato vanno a caccia di un successo per prendersi il primo posto in solitaria del girone e avvicinarsi alla qualificazione prima dello scontro diretto con la Svezia. Dall’altro i pari età di Cardoni sognano un risultato di prestigio dopo aver raccolto un solo punto – contro l’Irlanda – in 8 partite. All’andata l’Italia si impose con il risultato di 3-0. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Stadio Municipale’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Lussemburgo-Italia Under 21

LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, D’Anzico, Sinner; Latic, Ikene, Medina, De Oliveira, Schmit; Hansen, Rupil. CT Cardoni

ITALIA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zanoli, Lovato, Okoli, Parisi; Bove, Rovella; Yeboah, Esposito, Vignato; Colombo. CT Nicolato

CLASSIFICA: Italia punti 17 (7), Svezia 17 (9), Irlanda 16 (8), Bosnia 11 (10), Montenegro 8 (8), Lussemburgo 1 (8).