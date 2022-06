CM.IT | Spezia, separazione ufficiale con Motta: incontro col sostituto

Movimenti importanti oggi per la panchina dello Spezia: si formalizza l’addio a Thiago Motta, ecco chi è in pole per sostituirlo

Si registrano movimenti in panchina, in Serie A, con la situazione tutta da definire in casa dello Spezia. Dopo la brillante salvezza raggiunta sulla panchina dei liguri, Thiago Motta è pronto a dire ufficialmente addio quest’oggi.

La risoluzione dell’accordo tra lo Spezia e Motta dovrebbe avere nelle prossime ore i crismi dell’ufficialità. Intesa ormai trovata, una volta salutato l’italobrasiliano, si accelererà per il sostituto. Gotti, come raccontato da Calciomercato.it, è in pole e attende soltanto il via libera. Sarebbe già stato programmato l’incontro con l’ex tecnico dell’Udinese. Attenzione però anche alla candidatura alternativa di Farioli, o a quella di Andreazzoli, che cerca una occasione per ripartire, dopo l’addio all’Empoli.