Il Napoli si vendica sulla Juventus: colpo a centrocampo

Obiettivo per il Napoli a centrocampo, gli azzurri tentano lo ‘sgarbo’ alla Juventus per rispondere alle mire bianconere

Nell’ultimo decennio, la rivalità tra Napoli e Juventus, che si è riproposta ai massimi livelli, ha tenuto banco nel nostro campionato. In campo e fuori, mercato incluso. Non mancano, anche in questo caso, intrecci anche importanti che possono riguardare azzurri e bianconeri.

In casa Napoli, uno degli argomenti del momento è il rinnovo di Koulibaly, con la Juventus che sta pensando al colpaccio in caso di fumata nera. I partenopei, dal canto loro, rispondono, stando al ‘Corriere dello Sport’, mettendo nel mirino un centrocampista già nel mirino dei torinesi. Vale a dire, Carlos Soler, 25 anni, in scadenza nel 2023 con il Valencia e che potrebbe essere alternativa di spessore a Fabian Ruiz nel caso in cui l’andaluso, a sua volta, decidesse di non rinnovare. Il profilo di Soler, polivalente in mediana, interessa e non poco e la sua situazione contrattuale, unita alle necessità del Valencia di vendere, potrebbe renderlo abbordabile.