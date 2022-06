Juventus, ‘rimandato’ da Allegri: addio dopo un anno

Juventus, a causa della folta concorrenza, potrebbe subito fare le valigie: lo vogliono in Liga. Ecco il possibile scenario.

Ore frenetiche in casa Juventus. I bianconeri, infatti, sono impegnati non solo a puntellare la rosa di Allegri con acquisti funzionali all’idea di gioco del tecnico livornese, ma anche a rinfoltire un organico che annovera al suo interno alcune pedine che per svariati motivi non sono riuscite a mettersi in mostra.

Oltre a cercare acquirenti per i tanti centrocampisti sul ‘groppone’ – Arthur e Rabiot in primis, ma occhio all’evolvere della situazione legata a Mckennie, con Cherubini ingolosito all’idea di mettere a bilancio una preziosa plusvalenza – la dirigenza bianconera cercherà di rivoluzionare anche il reparto offensivo. Se sul fronte Morata si preannuncia una vera e propria partita a scacchi con l’Atletico, neanche la permanenza di Moise Kean all’ombra della Mole è scontata. Discorso a parte merita Kaio Jorge, per il quale potrebbe essere caldeggiata l’ipotesi prestito. A questo proposito, interessanti le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Cadice per Kaio Jorge: le ultime

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, il Cadice avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno con la Juve in merito al possibile approdo di Kaio Jorge in Liga. Attualmente ai box per la rottura del tendine rotuleo, l’ex Santos è reduce da una stagione nella quale – complice anche il grave infortunio – è riuscito a collezionare solo 9 presenze in Serie A.

Ecco perché il Cadice, alla ricerca di una seconda punta duttile in grado di completare l’attacco, conta di chiudere positivamente l’affare. Difficile ipotizzare che la ‘Vecchia Signora’ apra ad una cessione a titolo definitivo: più probabile, invece, che la soluzione più congeniale possa essere quella del prestito, in modo tale da far accumulare al gioiellino brasiliano minuti nelle gambe, lontano da incombenti pressioni. Seguito con molta attenzione da Granada e Salernitana in inverno, per Kaio Jorge potrebbe dunque aprirsi un’altra opzione intrigante.