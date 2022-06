Juventus, Di Maria ha deciso: l’annuncio sul futuro

La Juventus continua nel lungo inseguimento a Di Maria, l’argentino spiega quali sono le sue intenzioni per il futuro

Può essere una settimana fondamentale per la Juventus, che intende mettere le basi per la prossima stagione e può compiere i passi decisivi per due affari di primaria importanza. Non soltanto il colpo Pogba, ma anche quello Di Maria.

Come la redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato stamattina, entro la fine della settimana Di Maria risponderà alla proposta ricevuta dalla Juventus. In caso di sì del ‘Fideo’, la trattativa verrebbe poi conclusa e definita in tutti i suoi aspetti. Riflessioni ancora in corso da parte dell’ormai ex giocatore del Psg, che a margine dell’amichevole tra Argentina ed Estonia, in un’intervista, ha però fatto intendere quali sono i suoi piani per il futuro.

Juventus, Di Maria parla chiaro: “Ecco cosa voglio”

Intercettato dall’emittente argentina ‘Tyc Sports’, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. “La cosa più importante per me è che la mia famiglia stia bene – ha affermato – Mi hanno sempre seguito e voglio andare dove loro possano essere felici. Al momento sono concentrato sulla nazionale, vedremo. Voglio restare in Europa prima del Mondiale, poi i miei desideri saranno rivolti al ritorno al Rosario Central, è un desiderio che voglio realizzare”.