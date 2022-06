Inter, Inzaghi chiede lo sprint per il super scambio

L’Inter valuta diversi profili sul mercato, c’è una richiesta specifica di Simone Inzaghi: affare in Serie A possibile con lo scambio

E’ un mese di giugno importante per l’Inter, che prova a chiudere il prima possibile diversi colpi importanti. Per Dybala, la chiave resta l’addio di Sanchez per fare posto nel monte ingaggi. Si attendono inoltre novità importanti per Lukaku, che proverà a ‘liberarsi’ dal Chelsea a condizioni di favore. Senza dimenticare l’affare Mkhitaryan che sembra sempre più vicino. Ma non sono solo questi i nomi caldi sul tavolo.

Simone Inzaghi, ancora a Milano prima di partire per le ferie, in questi giorni avrebbe incontrato diverse volte Marotta e Ausilio per confrontarsi con loro. E avrebbe dato l’assenso per trattare Schouten dal Bologna, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. Valutazione dei rossoblù intorno ai 15 milioni, ma nella trattativa potrebbero essere inseriti Satriano o Esposito. O addirittura Pinamonti, in caso di addio di Arnautovic all’Emilia. Nei prossimi giorni è atteso dalle parti di Bologna l’agente del giocatore, l’Inter potrebbe accelerare presto. Vengono confermate le anticipazioni di Calciomercato.it su sondaggi inglesi su Asllani, obiettivo della prima ora. L’Inter resta avanti, come spiegato dalla nostra redazione, ma se la strada per l’empolese dovesse complicarsi punterebbe con decisione su Schouten.