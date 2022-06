Nuovo incontro con l’Inter per definire l’addio: così si sblocca Dybala

L’Inter è all’alba di una nuova rivoluzione sul calciomercato. L’incontro potrebbe definire l’addio e sbloccare l’operazione Dybala

Sono passati pochi mesi da quando l’Inter alzava al cielo la Supercoppa italiana, ma forse sembrano molti di più. E, in particolare, per chi quella Supercoppa l’ha decisa: Alexis Sanchez.

L’avventura del cileno all’Inter è stata caratterizzata da diversi lampi di grande talento, e già li conoscevamo, visto che si parla di un attaccante top a livello internazionale. È anche vero, però, che il posto da titolare indiscusso non è mai arrivato e gli alti e bassi sono stati troppi, anche a causa dei troppi infortuni. Sanchez è un leone in gabbia, che chiede spazio, famelico, soprattutto in campo. E ora l’addio all’Inter sembra praticamente scontato, anche perché non ci sono più segnali di permanenza. Dal Cile, inoltre, sono sicuri che possa essere la settimana cruciale perché si decida il futuro del calciatore.

Sanchez lascia l’Inter e sblocca Dybala: questa è la settimana decisiva

Secondo quanto riporta il portale ‘Al Aire Libre’, proprio in questi giorni, Fernando Felicevich, agente dell’ex Arsenal e Udinese, incontrerà i rappresentati del club nerazzurro. L’idea della società è definire una buonuscita o un trasferimento diretto in un’altra squadra. In tal senso, il Galatasaray e il Siviglia sono le due squadre che hanno chiesto Sanchez e che sono disposte a pagargli l’ingaggio. In caso di uscita del cileno, come vi abbiamo riportato nei dettagli negli ultimi giorni, occhio all’arrivo di Paulo Dybala. L’operazione potrebbe surriscaldarsi e definirsi, visto il posto lasciato vacante in attacco.