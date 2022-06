Tutto fatto con l’Inter: quote ufficialmente sospese

Inter attivissima sul calciomercato. Si preannuncia una settimana molto ‘calda’ per i nerazzurri, ecco le ultime

Questa appena iniziata dovrebbe essere una settimana molto importante per il calciomercato dell’Inter. Previsti gli annunci ufficiali dei rinnovi di Inzaghi e Handanovic ma anche dell’affare Mkhitaryan a costo zero.

Marotta dovrebbe poi intensificare i contatti con l’entourage di Sanchez per quanto riguarda la risoluzione del contratto con buonuscita. L’addio del cileno spianerebbe la strada all’arrivo di Dybala. Il tutto attendendo novità sul fronte Lukaku e sul fronte Bremer. Nelle ultime ore, intanto, i nerazzurri hanno compiuto passi importanti per Raoul Bellanova, rinforzo per le corsie esterne. Nello specifico per quella di destra, con Darmian dirottato a sinistra come vice Gosens.

Calciomercato Inter, Bellanova in chiusura: i bookmakers sospendono le scommesse

Il Cagliari lo ha appena riscattato sapendo di non poterlo trattenere in B, l’operazione è già piuttosto avanti sulla base di 8 milioni di euro. Più una contropartita in prestito, vedi il talento della Primavera Casadei. L’affare è vicinissimo alla conclusione, tanto che i bookmakers hanno sospeso le scommesse. Per loro, dunque, quello tra il ragazzo scuola Milan e l’Inter è un matrimonio bello che fatto.