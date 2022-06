Rottura e tradimento alla Juve: hanno scelto Mourinho

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it ai propri utenti abbiamo analizzato la delicata situazione relativa al futuro di Juan Cuadrado. Su Twitter i nostri followers si sono espressi

Non c’è proprio pace in casa Juventus in questa prima parte di post season con il mercato che incombe ed è già galoppante per ciò che concerne la società bianconera sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. Il club di Agnelli lavora su calciatori come Pogba e Di Maria, mentre in uscita sono di fatto già stati salutati Chiellini, Dybala e Bernardeschi che potrebbero però non essere gli unici ad andare via. Tra i big ce n’è infatti un altro che potrebbe mischiare carte e strategie del prossimo futuro della Juve.

Si tratta di Juan Cuadrado che ha di fatto rinnovato automaticamente di un anno al raggiungimento delle 40 presenze stagionali, ma ha anche rifiutato una proposta biennale dei bianconeri con ingaggio sui 3 milioni rispetto ai 5 attuali. Si sviluppano quindi nubi e tensioni per ciò che concerne l’esterno colombiano per il quale aumentano quindi i dubbi.

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Juventus, nubi su Cuadrado: ‘scelta’ la prossima squadra in Serie A

Proprio in merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa al prossimo futuro dello stesso Juan Cuadrado. Il laterale sudamericano a queste condizioni potrebbe anche partire con la giusta offerta in estate, e i nostri lettori hanno emesso il verdetto in merito a quale compagine italiana servirebbe di più.

Il 30,1% dei votanti vedrebbe Cuadrado di buon occhio alla Roma di Josè Mourinho, mentre per il 27,3% sarebbe il colpo giusto per il Milan. Seguono intorno al 21% prima il Napoli e poi l’Inter.

Ecco l’esito del sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: