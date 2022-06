Italia in ansia per l’infortunio di Donnarumma: oggi il responso decisivo

Gianluigi Donnarumma è un perno dell’Italia di Mancini, per il presente e per il futuro. Le ultime sull’infortunio del portiere

La stagione di Gianluigi Donnarumma con la maglia del PSG non è stata delle più esaltanti e su questo siamo tutti d’accordo. Dopo l’addio al Milan, non è riuscito a strappare la titolarità indiscussa nel ballottaggio con Navas e sono arrivati anche diversi errori pesanti, su tutti quello in Champions League contro il Real Madrid.

Tra i confini italiani, però, l’estremo difensore resta un profilo importantissimo, fondamentale per il presente e il futuro della Nazionale. Purtroppo, la sua presenza per i prossimi impegni di Nations League non è affatto certa. Questo a causa dell’infortunio che l’ex Milan ha riportato ieri sera nel match contro la Germania. Roberto Mancini ha specificato in conferenza stampa che vorrebbe il calciatore restasse e continuasse a giocare: ecco come stanno ora le cose.

Italia, le ultime sull’infortunio di Donnarumma

Sono ore cruciali per capire il prossimo futuro di Donnarumma con la Nazionale dopo l’infortunio. Il portiere ha riportato, infatti, una lussazione al dito su cui lo staff medico azzurro ha lavorato durante la notte. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, le prossime ore saranno decisive per capire se l’estremo difensore resterà o no in gruppo. Alle porte ci sono gli impegni contro Ungheria, Inghilterra e Germania: la risposta che il dito infortunato darà durante la giornata di oggi farà la differenza.